机械革命预热暴风雪配色无界 14X 笔记本：电泳工艺、售价有所保留

IT之家 5 月 15 日消息，机械革命昨日发文介绍电泳工艺，预热暴风雪配色的无界 14X 笔记本。

机械革命 2 月底发布无界 14X 笔记本时，预告了采用电泳工艺的暴风雪配色，但仍未公布具体上市时间。

据机械革命官方介绍：

电泳工艺的基本原理是通过电场作用，将涂料粒子均匀分布在工件表面，形成均匀、紧密的涂膜。 与传统喷漆相比，电泳涂装具有涂膜更均匀、耐腐蚀性更强、外观更光滑、且更环保等优点。

此外，无界 14X 暴风雪为保持外观整体一致性，触摸板的颜色也经过了精心调色，与外壳一致。

所以大家对采用电泳工艺的无界 14X 暴风雪在售价方面期待可能需要有所保留了。

作为参考，IT之家附常规配色的无界 14X 笔记本首发价如下：

Ultra 7 155H + 32GB + 1TB：5999 元

R7 8845HS + 24GB + 1TB：3999 元

机械革命无界 14X 搭载 2.8K 120Hz 400 尼特屏幕，重 1.45kg，电池容量 80Wh，提供 HDMI、RJ45、雷电 4、USB 等接口。

参考阅读：

《机械革命无界 14X 笔记本颜色样板曝光》

《3999 元，机械革命无界 14X 锐龙版笔记本上架：24G 内存 + 1T 硬盘》

《机械革命无界 14X 预热：80Wh 电池，英特尔酷睿 Ultra 7 处理器 + 32GB 内存 5999 元》

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