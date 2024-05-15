联想 GeekPro 新增英特尔酷睿 i5-14400F + RX 7600 显卡版本，4999 元

IT之家 5 月 15 日消息，联想 GeekPro 设计师游戏台式电脑主机新上架了一款搭载英特尔 14 代酷睿 i5-14400F 处理器、RX7600 8GB 显卡、16G DDR5 内存以及 512G SSD 的新配置，定价 4999 元。

酷睿 i5-14400F 处理器采用 6P+4E 的 10 核 16 线程设计，最高频率 4.7 GHz，拥有 20MB 的 L3 缓存容量，功耗达 65~148 W。除此之外，这款机型采用 16GB DDR5 5600 双通道内存，配备 500W 80 Plus 白金电源。

这款机型采用了 17L 小机箱，升级独立风道，融合隐藏式通风口，还有可调的呼吸式光柱，支持免工具安装硬盘，采用全新 3D 立体前面板，前置面板提供 USB 3.2 Gen1-C 以及双 USB 3.2 Gen1-A 接口，后置千兆网口、4 个 USB 2.0 以及显卡接口。

其他方面，该机预装正版 Windows 11 家庭中文版系统以及 Office 家庭学生版，提供了 3+3 质保服务，主要部件均可享受 3 年质保及 3 年上门服务。IT之家附参数如下：

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