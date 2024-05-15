百度发布全球首个 L4 级自动驾驶大模型 Apollo ADFM，称比人类驾驶更安全

IT之家 5 月 15 日消息，百度 Apollo 今天在武汉百度萝卜快跑汽车机器人智行谷举办 Apollo Day 2024，发布了全球首个支持 L4 级自动驾驶的大模型 Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

百度称，Apollo ADFM 基于大模型技术重构自动驾驶，可以兼顾技术的安全性和泛化性，做到安全性高于人类驾驶员 10 倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。依靠自动驾驶大模型的应用实践️，百度萝卜快跑已经攻克了武汉的复杂道路场景，实现了武汉城市全域、全时空场景覆盖。

同时在 L2 + 智能驾驶领域，目前国内唯一的纯视觉城市领航辅助驾驶产品 ANP3 也将全面应用自动驾驶大模型 Apollo ADFM，升级为 ASD（Apollo Self-Driving），即将在极越全系车型量产首发，率先实现“智驾全国都能开、有百度地图的地方都能开”。

百度称自动驾驶比人类驾驶更安全，截至 4 月，百度 Apollo 的自动驾驶里程已经超过 1 亿公里，但从未发生过重大伤亡事故。百度 Apollo 为每辆无人车及乘客购买了 500 万的保险，过去两年的数据显示，实际车辆出险率仅为人类司机的 1/14。

据IT之家今天早些时候的报道，在 Apollo Day 2024 大会上，百度 Apollo 还发布了旗下第六代无人车 —— 颐驰 06，单价 20.46 万元，首批交付萝卜快跑 1000 台。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。