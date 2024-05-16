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微软 5 月 Xbox 更新：为 25 款云游戏提供键鼠支持、为《地狱之刃 2：塞娜的传说》推新频道

2024/5/16 10:42:24 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 16 日消息，微软 Xbox 团队今天发布新闻稿，为《地狱之刃 2：塞娜的传说》推出专有频道之外，还正式为 25 款 Xbox 云游戏添加 PC 鼠标、键盘支持。

IT之家附上游戏列表如下：

  • 《方舟生存进化》

  • 《原子之心》

  • 《城市：天际线》- 市长版

  • 《城市：天际线》- 复刻版

  • 《深岩银河》

  • 《毁灭战士 64》

  • 《堡垒之夜》（仅限浏览器）

  • 《战争机器：战术小队》

  • 《禁闭求生》

  • 《光环：无限》

  • 《High On Life》

  • 《房产达人》

  • 《Inkulinati》（游戏预览）

  • 《骑马与砍杀 II：领主》

  • 《诺科》（现已移除，后续推出）

  • 《隐迹渐现》

  • 《雷神之锤》

  • 《雷神之锤 2》

  • 《盗贼之海》

  • 《史莱姆牧场 2》

  • 《狙击精英 5》

  • 《腐烂国度 2》

  • 《泰拉瑞亚》

  • 《模拟人生 4》

  • 《英灵神殿》（游戏预览）

  • 《僵尸部队 4：死亡战争》

微软为了迎接 5 月 21 日发行的《地狱之刃 2：塞娜的传说》游戏，团队制作了一个特别频道，不仅会播放是《地狱之刃 2：塞娜的传说》的新视频，而且帮助玩家找到前作。

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关键词：Xbox游戏

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