微软 5 月 Xbox 更新：为 25 款云游戏提供键鼠支持、为《地狱之刃 2：塞娜的传说》推新频道

IT之家 5 月 16 日消息，微软 Xbox 团队今天发布新闻稿，为《地狱之刃 2：塞娜的传说》推出专有频道之外，还正式为 25 款 Xbox 云游戏添加 PC 鼠标、键盘支持。

IT之家附上游戏列表如下：

《方舟生存进化》

《原子之心》

《城市：天际线》- 市长版

《城市：天际线》- 复刻版

《深岩银河》

《毁灭战士 64》

《堡垒之夜》（仅限浏览器）

《战争机器：战术小队》

《禁闭求生》

《光环：无限》

《High On Life》

《房产达人》

《Inkulinati》（游戏预览）

《骑马与砍杀 II：领主》

《诺科》（现已移除，后续推出）

《隐迹渐现》

《雷神之锤》

《雷神之锤 2》

《盗贼之海》

《史莱姆牧场 2》

《狙击精英 5》

《腐烂国度 2》

《泰拉瑞亚》

《模拟人生 4》

《英灵神殿》（游戏预览）

《僵尸部队 4：死亡战争》

微软为了迎接 5 月 21 日发行的《地狱之刃 2：塞娜的传说》游戏，团队制作了一个特别频道，不仅会播放是《地狱之刃 2：塞娜的传说》的新视频，而且帮助玩家找到前作。

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