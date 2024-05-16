Counterpoint：一季度插混车型销量同比暴增 46%，纯电车型仅增 7%

IT之家 5 月 16 日消息，据 Counterpoint 研究机构的电动汽车市场追踪报告，2024 年第一季度，全球乘用新能源汽车 (BEV+PHEV) 销量同比增长 18%。其中，纯电动汽车 (BEV) 销量同比温和增长 7%，插电式混合动力汽车 (PHEV) 销量则同比增长强劲的 46%。

中国在第一季度保持全球领先地位，其次是美国和欧洲。中国的新能源汽车销量同比增长了 28%，美国同比增长 2%。尽管美国的整体新能源汽车销量实现增长，但 BEV 销量同比下滑了 3%。

IT之家注意到，特斯拉的销量同比下降了 9%，但凭借 19% 的市场份额，该品牌重新夺回了纯电动汽车销量冠军的宝座。比亚迪则取得了 13% 的同比增长势头。比亚迪插电式混合动力汽车的出口量（包括纯电动汽车）接近 10 万辆，同比增长高达 152%。其主要出口市场集中在东南亚地区。

Counterpoint 称，与纯电动汽车相比，插电式混合动力汽车的前期购置成本更低，并且燃油箱的存在消除了里程焦虑问题。同时，插电式混合动力汽车涵盖轿车、SUV 和跨界车等多种车型，中档价位的插电式混合动力汽车由于价格接近或低于大多数纯电动汽车，因此对消费者更具吸引力，其中 SUV 车型的插电式混合动力汽车尤为畅销。

得益于降低了的纯电动汽车制造成本，特斯拉得以提供更具竞争力的价格，这使其在 2024 年第一季度以 19% 的市场份额重回纯电动汽车销量冠军宝座。比亚迪集团和大众集团紧随其后。值得注意的是，在排名前三的汽车制造商中，只有比亚迪实现了同比增长 (13%)，而特斯拉和大众的同比销量则分别下降了 9% 和 4%。此外，比亚迪在插电式混合动力汽车领域表现出色，占据了全球近三分之一的市场份额。吉利控股和理想汽车紧随其后。

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