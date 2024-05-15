马斯克的头疼事：继柏林罢工后，瑞典特斯拉劳工纠纷也将升级

北京时间 5 月 14 日，继特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 拒绝签署让员工加入工会的协议后，瑞典最大的劳工工会 Unionen 于今日宣布加入并支持特斯拉员工的罢工行动，这一举动使得特斯拉与北欧劳工之间的冲突进一步升级。

Unionen 于今日开始对特斯拉的工厂实行封锁，这影响了 DEKRA 工业公司为特斯拉提供的所有工作，该公司执行法律规定的设备检查。这可能涉及到在瑞典为特斯拉生产车牌的公司的工会成员，或者特斯拉本身的行政、人力资源和财务人员。

Unionen 是一个有 70 万名白领会员的工会，工会谈判负责人马丁・瓦斯特费尔特 (Martin Wastfeldt) 说：“保护我们的集体协议制度至关重要。”他还表示，如果特斯拉试图通过雇佣其他供应商来绕过封锁，Unionen 准备采取更多措施。

对于罢工，马斯克上个月曾在社交媒体上表示，劳工风暴已经过去，但金属工人工会（IF Metall）的代表反驳了他的说法，后者表示罢工仍在继续。

事实上，这场劳工纠纷是瑞典历史上最长的纠纷之一，在 Unionen 加入前，特斯拉已经和员工僵持了 6 个月之久。Unionen 的加入将使这场罢工冲突升级。

在过去的几年里，Unionen 曾组织了多场罢工并都取得了胜利，这次，该组织准备了充足罢工基金来应对这场行动：超过 100 亿瑞典克朗（约等于 667.6 亿人民币）。

值得注意的是，特斯拉位于欧洲的工厂近期一直遭受着来自群众的巨大压力，早在 4 天前，德国数百名气候抗议者就试图冲击柏林附近的特斯拉工厂，并与警方发生了激烈冲突。

对此，工会成员科吉尔伯格说：“它可能会持续数月甚至数年，因为工会不会放弃，但随着时间的推移，双方都有可能找到解决方案。”

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