2024 款苹果 iPad Pro 暴力测试：正常使用无需担心弯折

IT之家 5 月 16 日消息，自从 iPhone 6 出现“弯曲门”事件后，苹果推出任何轻薄设备都会让人质疑其坚固度，最新的 M4 iPad Pro 也难逃此命运，毕竟这是苹果迄今为止最薄的产品。不过最新测试显示用户大可放心，新款 iPad Pro 在正常使用情况下绝不会轻易弯折。

IT之家注意到，在发布会上发布新款 iPad Pro 时，苹果同时强调了这种轻薄设计并不会降低其坚固度，这是因为苹果调整了内部结构和机身材料。

当然，许多用户不会相信苹果的一面之词，他们需要更具说服力的证明。科技频道 JerryRigEverything 的 Zack Nelson 和其他一些 YouTuber 已经对 iPad Pro M4 进行了严苛的弯折测试，让持观望态度的用户们吃下了定心丸。

尽管 Zack 用尽全力来掰新款 iPad Pro，但它依然完好无损，Zack 甚至惊叹其 “拥有黑科技级别的结构强度”。然而，当他垂直弯折新款 iPad Pro 时，最终还是将 iPad Pro M4 掰断，不过这个过程也需要用很大的力气。

据 AndroidAuthority 称，虽然随着使用时间的推移，纤薄的平板电脑可能会略微弯曲，但可以肯定的是，正常日常使用下，新款 iPad Pro 应该绝不会断裂或出现明显弯曲。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。