Steam 喜加一：原价 90 元世嘉策略游戏《无尽帝国》免费领

IT之家 5 月 17 日消息，世嘉旗下 4X 回合制策略游戏《无尽帝国（ENDLESS Legend）》目前已经 Steam 平台上免费，玩家可以在 5 月 24 日之前领取，IT之家附 Steam 商店链接：点此访问。

据介绍，《无尽帝国》是由《无尽太空》和《无尽地牢》的开发团队创造的幻想风格 4X 策略游戏。玩家可以掌控一个文明，在广袤的御夫座星域中开疆拓土，并通过各种手段建设自己的独特帝国。本作发售于 2014 年 9 月，好评率为 84%“特别好评”，Steam 国区原售价为 90 元。

又是一个日出，又是一天的辛苦劳作。种植食物、发展工业、推进科学与魔法的发展、聚集财富，要做的事数不胜数。然而，这些简单的劳作蒙上了末日的阴影，一切都显得紧迫起来 —— 只因这颗星球素有浩劫频繁发生的历史，过去五年的冬天是一个比一个漫长阴冷，而今年情况更甚，尽管你捱了过去。

不断探索星球上失落的秘密，揭开遗迹和传说背后虚实难料的种种谜团，你会发现，自己并非孤身一人。这颗星球上还有许许多多其他民族，和你一样挣扎求生、谋求发展，也有吞并征服的巨大野心。

你的手中，是一座城市、一群忠诚的民众，以及数支部队。凭借你的力量和魔法，想让他们活下去应该不成问题。但除此之外，一切都是未知数…… 你会前往何方？寻得何物？你又将作出何等反应？你身后的道路，究竟会铺满鲜花，还是洒满鲜血？