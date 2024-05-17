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有望为《生化奇兵》续作，2K Games 宣布 6 月 7 日夏日游戏节公布旗下“大型 IP 新作”

2024/5/17 7:37:44 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 17 日消息，“夏日游戏节（Summer Game Fest）”X 平台账号今天发帖宣布 2K Games 将在 6 月 7 日开幕的游戏节活动中公布旗下一款知名 IP 的新作，该游戏据称是“2K 旗下最大和最受欢迎的 IP”之一。

目前已经有许多爱好者对此展开猜测，有些人认为这款游戏可能是《黑手党 4》，也有人认为这可能是一部全新的《生化奇兵》游戏。不过IT之家注意到，2K Games 曾经在 2019 年宣称旗下一家名为 Cloud Chamber 的新工作室正在开发《生化奇兵》新作，因此届时官方公布这款 IP 的可能性较高。

除此之外，“夏季游戏节”官方账号还公布了其第一轮合作伙伴，这些合作伙伴在活动期间可能会公布新游戏，或为现款游戏提供特别折扣等，IT之家整理如下。

  • Amazon Games - 亚马逊游戏

  • Annapurna Interactive - 安纳布尔纳互动

  • Arc Games - 弧光游戏

  • Atari - 雅达利

  • Bandai Namco Entertainment - 万代南梦宫娱乐

  • Blumhouse Games - 布鲁姆豪斯游戏

  • Bokeh Game Studio - Bokeh 游戏工作室

  • Capcom - 卡普空

  • Day of the Devs - 开发者日

  • Deep Silver - 深银

  • Devolver Digital - 进化数码

  • Discord - 迪斯科德

  • Dolby - 杜比

  • Electronic Arts - 电子艺界

  • Embark Studios - Embark 工作室

  • Epic Games - 史诗游戏

  • Focus Entertainment - 福克斯娱乐

  • Funcom - 趣味游戏公司

  • HoYoverse - 米哈游

  • iam8bit - 我是 8 位

  • Indie Angels - 独立天使

  • Innersloth - 内部懒散

  • Ironmace - 铁锤工作室

  • Jyamma Games - Jyamma 游戏公司

  • Level Infinite - 无限关卡

  • Magic the Gathering - 万智牌

  • Meta - 元宇宙（原 Facebook）

  • NCSoft - NC 软

  • NetEase Games - 网易游戏

  • Netflix Games - 网飞游戏

  • Nexon - 网禅

  • Niantic - Niantic 公司

  • Plaion - Plaion 公司

  • PlayStation - 索尼 PlayStation

  • Pocketpair - Pocketpair 公司

  • Private Division - 私人部门

  • Razer - 雷蛇

  • Recreate Games - 重现游戏公司

  • Riot Games - 拳头游戏

  • S-GAME - S-游戏

  • Samsung Gaming Hub - 三星游戏中心

  • Seasun Games - 西山居

  • Sega - 世嘉

  • SNK - SNK 公司

  • Steam - 蒸汽平台

  • Sunblink - Sunblink 公司

  • Supercell - 超级细胞

  • Thunderful Games - 雷霆游戏公司

  • TiMi Studio Group - 天美工作室群

  • Torn Banner Studios - 撕旗工作室

  • Ubisoft - 育碧

  • Uncapped Games - 无上限游戏

  • WB Games - 华纳兄弟游戏

  • Xbox - 微软 Xbox

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关键词：2K Games游戏

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