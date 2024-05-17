有望为《生化奇兵》续作，2K Games 宣布 6 月 7 日夏日游戏节公布旗下“大型 IP 新作”

IT之家 5 月 17 日消息，“夏日游戏节（Summer Game Fest）”X 平台账号今天发帖宣布 2K Games 将在 6 月 7 日开幕的游戏节活动中公布旗下一款知名 IP 的新作，该游戏据称是“2K 旗下最大和最受欢迎的 IP”之一。

目前已经有许多爱好者对此展开猜测，有些人认为这款游戏可能是《黑手党 4》，也有人认为这可能是一部全新的《生化奇兵》游戏。不过IT之家注意到，2K Games 曾经在 2019 年宣称旗下一家名为 Cloud Chamber 的新工作室正在开发《生化奇兵》新作，因此届时官方公布这款 IP 的可能性较高。

除此之外，“夏季游戏节”官方账号还公布了其第一轮合作伙伴，这些合作伙伴在活动期间可能会公布新游戏，或为现款游戏提供特别折扣等，IT之家整理如下。

Amazon Games - 亚马逊游戏

Annapurna Interactive - 安纳布尔纳互动

Arc Games - 弧光游戏

Atari - 雅达利

Bandai Namco Entertainment - 万代南梦宫娱乐

Blumhouse Games - 布鲁姆豪斯游戏

Bokeh Game Studio - Bokeh 游戏工作室

Capcom - 卡普空

Day of the Devs - 开发者日

Deep Silver - 深银

Devolver Digital - 进化数码

Discord - 迪斯科德

Dolby - 杜比

Electronic Arts - 电子艺界

Embark Studios - Embark 工作室

Epic Games - 史诗游戏

Focus Entertainment - 福克斯娱乐

Funcom - 趣味游戏公司

HoYoverse - 米哈游

iam8bit - 我是 8 位

Indie Angels - 独立天使

Innersloth - 内部懒散

Ironmace - 铁锤工作室

Jyamma Games - Jyamma 游戏公司

Level Infinite - 无限关卡

Magic the Gathering - 万智牌

Meta - 元宇宙（原 Facebook）

NCSoft - NC 软

NetEase Games - 网易游戏

Netflix Games - 网飞游戏

Nexon - 网禅

Niantic - Niantic 公司

Plaion - Plaion 公司

PlayStation - 索尼 PlayStation

Pocketpair - Pocketpair 公司

Private Division - 私人部门

Razer - 雷蛇

Recreate Games - 重现游戏公司

Riot Games - 拳头游戏

S-GAME - S-游戏

Samsung Gaming Hub - 三星游戏中心

Seasun Games - 西山居

Sega - 世嘉

SNK - SNK 公司

Steam - 蒸汽平台

Sunblink - Sunblink 公司

Supercell - 超级细胞

Thunderful Games - 雷霆游戏公司

TiMi Studio Group - 天美工作室群

Torn Banner Studios - 撕旗工作室

Ubisoft - 育碧

Uncapped Games - 无上限游戏

WB Games - 华纳兄弟游戏

Xbox - 微软 Xbox

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