有望为《生化奇兵》续作，2K Games 宣布 6 月 7 日夏日游戏节公布旗下“大型 IP 新作”

IT之家 5 月 17 日消息，“夏日游戏节（Summer Game Fest）”X 平台账号今天发帖宣布 2K Games 将在 6 月 7 日开幕的游戏节活动中公布旗下一款知名 IP 的新作，该游戏据称是“2K 旗下最大和最受欢迎的 IP”之一。
目前已经有许多爱好者对此展开猜测，有些人认为这款游戏可能是《黑手党 4》，也有人认为这可能是一部全新的《生化奇兵》游戏。不过IT之家注意到，2K Games 曾经在 2019 年宣称旗下一家名为 Cloud Chamber 的新工作室正在开发《生化奇兵》新作，因此届时官方公布这款 IP 的可能性较高。
除此之外，“夏季游戏节”官方账号还公布了其第一轮合作伙伴，这些合作伙伴在活动期间可能会公布新游戏，或为现款游戏提供特别折扣等，IT之家整理如下。
Amazon Games - 亚马逊游戏
Annapurna Interactive - 安纳布尔纳互动
Arc Games - 弧光游戏
Atari - 雅达利
Bandai Namco Entertainment - 万代南梦宫娱乐
Blumhouse Games - 布鲁姆豪斯游戏
Bokeh Game Studio - Bokeh 游戏工作室
Capcom - 卡普空
Day of the Devs - 开发者日
Deep Silver - 深银
Devolver Digital - 进化数码
Discord - 迪斯科德
Dolby - 杜比
Electronic Arts - 电子艺界
Embark Studios - Embark 工作室
Epic Games - 史诗游戏
Focus Entertainment - 福克斯娱乐
Funcom - 趣味游戏公司
HoYoverse - 米哈游
iam8bit - 我是 8 位
Indie Angels - 独立天使
Innersloth - 内部懒散
Ironmace - 铁锤工作室
Jyamma Games - Jyamma 游戏公司
Level Infinite - 无限关卡
Magic the Gathering - 万智牌
Meta - 元宇宙（原 Facebook）
NCSoft - NC 软
NetEase Games - 网易游戏
Netflix Games - 网飞游戏
Nexon - 网禅
Niantic - Niantic 公司
Plaion - Plaion 公司
PlayStation - 索尼 PlayStation
Pocketpair - Pocketpair 公司
Private Division - 私人部门
Razer - 雷蛇
Recreate Games - 重现游戏公司
Riot Games - 拳头游戏
S-GAME - S-游戏
Samsung Gaming Hub - 三星游戏中心
Seasun Games - 西山居
Sega - 世嘉
SNK - SNK 公司
Steam - 蒸汽平台
Sunblink - Sunblink 公司
Supercell - 超级细胞
Thunderful Games - 雷霆游戏公司
TiMi Studio Group - 天美工作室群
Torn Banner Studios - 撕旗工作室
Ubisoft - 育碧
Uncapped Games - 无上限游戏
WB Games - 华纳兄弟游戏
Xbox - 微软 Xbox
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。