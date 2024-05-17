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首页 > 游戏之家>游戏快报

R 星官方确认 2025 年秋季发行《GTA 6》游戏

2024/5/17 8:41:53 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 17 日消息，R 星去年 12 月发布了《侠盗猎车手 VI》（Grand Theft Auto VI，GTA 6）的首支宣传视频，并官宣 2025 年发行该游戏，在官方财报中该游戏发行时间范围缩小到“2025 年秋季”。

Take-Two Interactive 在财报中，确认将会在明年秋季发行《GTA 6》游戏，虽然仍没有确切的时间，但不再是“明年某个时候”。玩家不管是实体版还是数字版，都可以期待明年 9 月-12 月能玩到这款游戏了。

IT之家今天还报道，《侠盗猎车手 V（GTA 5）》的全球销量已突破 2 亿套，这款游戏自 2013 年首次在 PS3 和 Xbox 360 平台上发布以来，先后移植到 PC、PS4、Xbox One、PS5 和 Xbox Series X|S 等多个平台。

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关键词：GTAr星游戏

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