七彩虹推出 EVOL G 系列游戏本：i7-13620H 处理器 + RTX 4060 显卡

IT之家 5 月 17 日消息，七彩虹近日推出了全新的 EVOL G 系列游戏笔记本电脑，搭载英特尔第 13 代酷睿处理器和英伟达 RTX 4060 显卡，有白色和灰色两种颜色，配备 RGB 灯光键盘。

七彩虹 EVOL G 系列有别于现有的 EVOL P 系列，定位是全新的未来主义设计，以探索多彩星系和宇宙的太空旅行者 Lila 为主角。

新款 EVOL G 系列游戏笔记本电脑最高配备第 13 代英特尔酷睿 i7-13620H 处理器，该处理器拥有 10 核 16 线程，主频高达 4.90 GHz。

与之搭配的是英伟达 GeForce RTX 4060 GPU，支持光线追踪和 DLSS 3.5，可带来更身临其境的游戏体验，最高 AI 算力可达 233 TOPS。

EVOL G 系列配备 QHD（2560 x 1440）165 Hz IPS 游戏屏幕，屏占比高达 86%。显示屏还具有可视角度和 100% sRGB 色域覆盖范围，可提供准确的色彩和生动的视觉效果。

EVOL G 系列配备了 10 毫米厚的热导管和高密度涡轮风扇，可快速散热并改善音效。IT之家查询公开资料，官方并未公布其产品售价，该系列完整规格如下：

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