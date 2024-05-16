英特尔 N250 低功耗处理器曝光：4 核 4 线程，1.2 GHz 频率

IT之家 5 月 16 日消息，消息源 @InstLatX64 近日发布推文，表示英特尔正准备推出新的 N250 “Twin Lake”系列低功耗处理器，以接替 N200 系列“Alder Lake-N”系列。

图源：videocardz

N200 系列处理器深受低成本笔记本电脑、瘦客户机、嵌入式系统、自助终端和销售点终端、NAS 和消费电子产品的欢迎。

“Twin Lake”是新处理器系列的代号，有点类似于采用环形总线（Ring Bus）布局的单片处理器 Dies，不过是有 E 核集群完成计算能力。IT之家附上截图如下：

Alder Lake-N 采用的是“Gracemont”E 核，而新的“Twin Lake”处理器预计将采用“Skymont”E 核集群，只是现阶段 “Skymont”E 核公开的信息并不多。

英特尔 N250 采用现有酷睿、至强处理器相同的最新工艺节点，但只有最新架构的 E 核，消息称由于“Skymont”不支持超线程技术，因此处理器为 4 核 4 线程，基础时钟频率为 1.2GHz。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。