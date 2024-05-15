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英特尔推出 Thunderbolt Share 软件：支持在两台电脑间传输数据、共享屏幕与外设

2024/5/15 7:28:06 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 15 日消息，据 VideoCardz 报道，英特尔推出 Thunderbolt Share 软件，支持在两台电脑间高速传输数据、共享屏幕画面及外设。

Thunderbolt Share 海报

IT之家注：英特尔官方新闻稿暂未公开，解禁时间为今晚 11 点。

Thunderbolt Share 介绍

据介绍，Thunderbolt Share 是英特尔授权给 OEM 厂商的一款软件应用，用于提升其雷电 PC 与配件产品的附加值，可高速连接两台 PC，共享屏幕、键盘、鼠标与存储。

无压缩屏幕共享

英特尔 Thunderbolt Share 最高支持 1080p 60fps 的无压缩屏幕共享功能，并可灵活配置：

  • 两台电脑直接连接

  • 通过雷电拓展坞连接

  • 通过雷电显示器连接

灵活配置

通过 Thunderbolt Share 软件，可实现控制其他电脑、同步文件、传输文件、向新电脑传输数据等功能，免去了外接硬盘传输的繁琐过程。

用户界面

英特尔确认微星、联想、宏碁、雷蛇、肯辛通、贝尔金已获得授权，Thunderbolt Share 软件兼容雷电 4 / 雷电 5 电脑与 Windows 操作系统，软件的首个版本将于今日发布。

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关键词：英特尔雷电Thunderbolt Share

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