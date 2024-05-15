英特尔推出 Thunderbolt Share 软件：支持在两台电脑间传输数据、共享屏幕与外设

IT之家 5 月 15 日消息，据 VideoCardz 报道，英特尔推出 Thunderbolt Share 软件，支持在两台电脑间高速传输数据、共享屏幕画面及外设。

IT之家注：英特尔官方新闻稿暂未公开，解禁时间为今晚 11 点。

据介绍，Thunderbolt Share 是英特尔授权给 OEM 厂商的一款软件应用，用于提升其雷电 PC 与配件产品的附加值，可高速连接两台 PC，共享屏幕、键盘、鼠标与存储。

英特尔 Thunderbolt Share 最高支持 1080p 60fps 的无压缩屏幕共享功能，并可灵活配置：

两台电脑直接连接

通过雷电拓展坞连接

通过雷电显示器连接

通过 Thunderbolt Share 软件，可实现控制其他电脑、同步文件、传输文件、向新电脑传输数据等功能，免去了外接硬盘传输的繁琐过程。

英特尔确认微星、联想、宏碁、雷蛇、肯辛通、贝尔金已获得授权，Thunderbolt Share 软件兼容雷电 4 / 雷电 5 电脑与 Windows 操作系统，软件的首个版本将于今日发布。

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