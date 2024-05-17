小鹏 G6 / X9 下半年进军香港市场，新车将支持粤语语音识别

IT之家 5 月 17 日消息，小鹏汽车今日宣布，轿跑 SUV 车型 G6 和 MPV 车型 X9 均于今年下半年登陆香港市场，G6 的“一换一”意向价 29.99 万港元（IT之家备注：当前约 27.7 万元人民币）起，X9 意向税前价为 50 万港元（当前约 46.3 万元人民币）内。

据介绍，即将登陆的这批新车将配备新一代语音控制系统，可识别粤语。

同样是近期，小鹏汽车宣布进入法国市场，2024 款小鹏 G9 在法国售价区间为 59990~73990 欧元（IT之家备注：当前约 47.1 ~ 58.1 万元人民币），计划今年 7 月开启交付。在当天活动现场，小鹏汽车还展出了小鹏 G6，并计划于下个月在法国上市。

今年 4 月 10 日，小鹏汽车宣布与中国香港森那美汽车的经销商合作扩大业务范围。小鹏汽车将为香港市场的消费者提供最新的智能电动汽车，以及包括品牌展厅、售后支持与贯穿购买过程各个阶段的全面指导，预计今年第三季度开始交付；拟于第三季度在香港开设小鹏汽车旗舰店。

而在澳门市场，根据计划，预计本月在当地交付左舵车款，包括 G9 / X9 / G6 / P7i 等。

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