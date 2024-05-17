荣耀姜海荣：荣耀 Magic6 系列已经全面支持 5.5G

IT之家 5 月 17 日消息，5 月 15 日，荣耀 Magic6 系列手机推送了 MagicOS 8.0.0.136 版本更新，安装包大小约为 0.98GB，新增支持 5G-A 网络（即 5.5G 网络）。

今天晚间，荣耀中国区 CMO 姜海荣微博确认了这个消息，并表示，本次升级后，只要进入有 5GA 覆盖的网络区域，就会显示 5GA 的标识，不用办理相关套餐，三家运营商都可以。

据IT之家了解，5G-A 全称 5G-Advanced，也被称为 5.5G，是 5G 向 6G 演进的关键阶段。相比 5G，新一代 5.5G 技术在速率、时延、连接规模和能耗等方面全面超越，实现 10 倍网络能力提升，并有望达成下行万兆和上行千兆的峰值速率、毫秒级时延、低成本千亿物联，以及空天一体化。

姜海荣此前透露，早在今年 1 月份发布的荣耀 Magic6 系列就已搭载了 5.5G 移动通信技术，并且全系支持。

荣耀在通信领域一直都有技术积淀，比如荣耀鸿燕卫星通信技术。过去两年荣耀与运营商深度技术合作，共同解决了卫星业务功耗大、链路预算紧张、散热难等技术难题，同时在芯片小型化、卫星天线内置等方面实现了技术突破。而这项没有参考先例的鸿燕卫星通信技术，荣耀也将共享给全行业。

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