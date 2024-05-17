张兴海：赛力斯核心研发投入超 120 亿元，含三电、增程、智能驾驶等技术

IT之家 5 月 17 日消息，5 月 16 日，赛力斯集团董事长（创始人）张兴海出席全国青年企业家大会并发表讲话。

他表示，智能网联新能源汽车是培育新质生产力的重要抓手，对于推动整个汽车产业的技术变革、带动产业链整体升级具有重要意义。

据称，目前赛力斯核心研发投入累计已超过 120 亿元，主要投入于三电技术、增程技术、电子电气架构、智能驾驶等方面。

IT之家查询官方数据获悉，赛力斯 2023 年全年营收 358.42 亿元，其中新能源汽车营收达 289.48 亿元，同比增长 16.1%；研发投入 44.38 亿元，占营业收入 12.38%；截至 2023 年末，研发人员达 4955 人，同比增长 18.6%。此外，赛力斯汽车 2023 全年累计销量 106703 辆，同比增长 33.31%。

赛力斯汽车表示，旗下三座智慧工厂合计拥有机器人 5000 台以上，其中一座工厂机器人数量超过 3000 台。赛力斯汽车智慧工厂率先应用行业领先的 9000T 一体化压铸工艺，87 个零部件可集成为 1 个零部件，实现了一体化压铸部件高集成度。

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