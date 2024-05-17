度小满被曝频繁骚扰贷款紧急联系人，律师解读：涉违规违法

IT之家 5 月 17 日消息，本月初，有网友称自己频繁被度小满电话骚扰，度小满方面则回应称是他的一位朋友借了钱，并将他设为紧急联系人，而他自己称跟这位朋友平时极少联系，对方没道理会将他设为紧急联系人，所以怀疑是度小满 App 后台获取了这位朋友的通讯录，并挨个联系。

此外，#女明星成度小满贷款紧急联系人##度小满回应骚扰借贷人紧急联系人#等词条这几天也接连登上社交平台热搜，阅读量超 3000 万，上万条投诉指向其短信轰炸、电话骚扰等催收行为。律师称，平台此举涉嫌违法，被侵权人可向相关部门举报或提起诉讼。

度小满是百度旗下的互联网金融平台，原百度金融，于 2018 年 5 月正式成立，主要从事信贷、财富管理等业务。

对此，有网友表示：在度小满借贷的时候，借贷者可以随便填一个紧急联系人电话号码，根本不需要经过官方确认，但是一旦还不上钱（或者找不到人）的时候，这个“紧急联系人”的号码就会被打爆，不管这个号码的机主是不是认识那位借款者。

IT之家发现，中国台湾省女演员、歌手刘乐妍去年就曾在社交平台上发视频吐槽，称自己被一家叫度小满的讨债公司直打电话骚扰，“从早到晚一直打电话。我真的很难过。”

对此，凤凰网财经银行财眼作为贷款客户致电度小满官网热线进行核实。对方表示，“借款人填写了紧急联系人的姓名和电话号码，过程中不需要填写紧急联系人进行确认。”

此外，最近还有网友在社交平台发帖称，“最近频繁受到小满电话骚扰，有座机和手机号码。说一个朋友借了小满，我留下了紧急联系人。问题是我平时很少和这个朋友联系。我怎么能把我当成紧急联系人？我猜 App 后台上传了通讯录，然后一个个打电话？”

对于“被不熟悉的同事和朋友设置为贷款紧急联系人怎么办”，度小满客服表示：信贷客服热线看不到相关紧急联系人信息。如果要更改，借款人只能在杜小满 App 上更改。

至于“贷款逾期后是否会给紧急联系人打电话”，度小满客服则表示，“我们这里有一条信贷客服热线，贷后收款人员是两个部门，所以我们对贷后相关问题了解不多，但会在合规范围内进行。”

值得一提的是，国家金融监督管理总局发布的《消费金融公司管理办法》已于 4 月 18 日正式施行，其中规定：消费金融公司不得采用暴力、威胁、恐吓、骚扰等不正当手段进行催收，不得对与债务无关的第三人进行催收。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。