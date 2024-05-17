育碧免费 FPS 游戏《不羁联盟》宣传片公开，5 月 21 日开启季前赛

IT之家 5 月 17 日消息，育碧免费多人 FPS 游戏《不羁联盟（XDefiant）》将于 5 月 21 日推出季前赛（第 0 赛季），登陆 PlayStation 5、 Xbox Series S|X 和 PC（育碧商城）平台，育碧官方同时放出了本作发售宣传片。

育碧世界在免费游玩的第一人称竞技场射击游戏互相交会，玩家将在快节奏的在线对战中一较高下！投身不断进化的体验，享受定期更新推出的全新可游玩阵营，以及陆续增加的地图、武器与游戏模式。透过跨平台游玩功能，玩家将能够横跨拥有此功能的游戏平台，加入好友的游玩行列。

据介绍，《不羁联盟》季前赛将持续 6 周，季前赛有 5 个派系、14 张地图、5 种模式、24 种武器和 44 种附件。

季前赛完成后将进入正常赛季，每个正常赛季为 3 个月，每个赛季都将推出新的武器、地图、事件和派系，游戏第一年将推出 4 个新派系、12 种新武器和 12 张新地图。

IT之家获悉，《不羁联盟》游戏于 2021 年 7 月官宣，其主题是将育碧多款汤姆・克兰西系列游戏中的角色和设定融合到一款英雄射击游戏中，为一款快节奏的免费 FPS 游戏。

这款游戏玩家可以选用受育碧旗下游戏 IP 启发的 5 大阵营体验游戏，分别是：净化者（《全境封锁》）、自由武装（《孤岛惊魂 6》）、梯队（《细胞分裂》）以及暗影小队（《幽灵行动：幻影》）和 DedSec。

每个阵营包含 3 名角色，但目前只会解锁 1 名角色。其他角色可通过任务解锁。本次活动的游戏进度虽然不会保留至正式发售版本中，但玩家可以将获得的 10 余件独家装饰道具保留至正式版。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。