微软发布 Win11 Beta 22635.3640 预览版：原生支持创建 7-zip 和 TAR 压缩文件

IT之家 5 月 18 日消息，微软今天面向 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了适用于 Windows 11 的 KB5037867 更新，用户安装后版本号升至 Build 22635.3640。

以下功能目前仅邀请部分 Beta 频道 Windows Insider 参与测试，微软后续会邀请更多用户参与。

[文件管理器]

文件管理器右键菜单除了支持创建 ZIP 文件之外，还支持创建 7-zip 和 TAR 压缩文件。

微软添加了新的压缩向导，让用户可以选择更多格式和更多细节，例如用户可以用 gzip / bzip2 压缩单个文件（以及更多），也可以将多个文件添加到不同压缩类型的 tar 格式压缩包中，用户还可以更改压缩级别和每个压缩包中存储的数据类型。

[Emoji]

微软在该预览版中引入一些新的 Emoji，如水平和垂直摇头、凤凰、石灰、棕色蘑菇和断链，从而添加对 Emoji 15 的支持。

Emoji 15.1 的其他变化还包括 Unicode 决定将家族组合恢复为类似符号的形状。Windows 选择保留微软现有的风格，即在家族组合中使用人物。IT之家附上相关图片如下：

微软还支持新的方向性更新，包括行走、下跪、手持拐杖、跑步、手动轮椅和电动轮椅的人 / 男 / 女。现在，用户可以为这些表情符号选择向右或原始的向左方向。

[文件]

修复了 Common File 对话框中的一些无障碍功能。

[输入]

修复了可能影响文本输入能力的 ctfmon.exe 崩溃问题。

[窗口]

修正了一个与在 Alt + Tab 中显示标签相关的问题，如果标签数量非常多，该问题可能会导致 explorer.exe 频繁崩溃。

以下功能面向 Beta 频道所有用户开放：

[开始菜单]

修复了此前预览版中开始菜单崩溃，所有应用无法显示的问题。

[其它]

此更新解决了一个可能影响域控制器 (DC) 的问题。NTLM 身份验证流量可能会增加。

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