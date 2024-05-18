微软推送 Win11 26100.560 更新，为发布 24H2 测试服务管道

IT之家 5 月 18 日消息，微软公司今天发布了适用于 Windows 11 24H2 的更新 KB5037783，这也是 24H2 第 2 个更新，主要测试维护管道，集成 Windows 11 23H2 的 5 月安全更新，用户安装后版本号升至 Build 26100.560。

微软有望今年秋季发布 Windows 11 24H2 更新，而且已经将内核代码修改为“锗”，就像从 Windows 11 21H2 升级到 22H2。OEM 厂商将在 6 月份提供首批设备，9 月正式发布。

IT之家此前报道，Windows 11 24H2 更新已经现身蓝牙技术联盟认证网站，只是确认其名称，但并没有披露其它的有用信息。

微软于 5 月 20 日举办 Windows 和 Surface 新品发布会，而且会衔接 5 月 21 日至 23 日举行的 Build 2024 大会，不少媒体猜测微软会在活动期间宣布 Windows 11 24H2。

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