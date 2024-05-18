谷歌要升级“野生字幕君”Live Caption：支持 Emoji、可增强情感强度

IT之家 5 月 18 日消息，消息源 Assemble Debug 挖掘 Android System Intelligence 应用程序，发现了几项关于 Live Caption 的新功能、新特性，包括 Emoji、情感强度和字幕持续时间等等。

IT之家注：Live Caption 于 2019 年测试上线，可以认为是“野生字幕君”，可以在手机本地运行，将手机上播放的音频实时转化为字幕，适用于播客、视频网站、语音消息、本地拍摄视频等场景。

根据最新挖掘的信息，Live Caption 可以在转录过程中添加 Emoji 符号，用户可以选择启用或者禁用。

用户可以在语音中显示情感强度，甚至可以选择在转录中强调情感强度。你还可以显示情感标签，并将其包含在文字记录中。

除此之外，用户还可以显示单词持续时间效果，并在转录中加入字幕持续时间效果。

这些变化都是为了给用户提供更多的选项和可定制的字幕和脚本。上述功能均在 OEMfull 版 Android System Intelligence 中发现的，这意味着上述改进并不局限于 Pixel 手机，其它安卓手机也可以使用。

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