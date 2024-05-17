谷歌 Pixel 8 手机运行 ChromeOS 项目现阶段仅为概念验证

IT之家 5 月 17 日消息，有消息称谷歌公司正在开发 Ferrochrome 项目，可以在 Pixel 8 等安卓手机上运行 ChromeOS，不过最新消息表明该项目仅是概念验证。

开发者米沙尔・拉赫曼（Mishaal Rahman）近日参加 I / O 2024 开发者大会，和大卫・伯克（David Burke）和萨迈尔・萨马特（Sameer Samat）等安卓团队高管聊天，并谈及 Ferrochrome 项目。

交流中安卓团队表示 Ferrochrome 项目主要调用安卓 13 系统引入的 Android Virtualization Framework（AVF）框架，该框架为运行敏感代码提供了一个私有和隔离的环境，仅支持 Pixel 8 等 ARM64 设备。谷歌在安卓 15 系统中改进了 AVF，更好地调用 GPU 进行加速。

IT之家从报道中获悉，Ferrochrome 项目现阶段处于概念验证阶段，主要是通过该项目来测试 AVF 的能力，以及在 Android 设备上运行 Ferrochrome 会带来哪些有趣的挑战。

谷歌并未透露 Ferrochrome 项目的未来计划，不过可能会在谷歌硬件合作伙伴的支持下发展成为一项成熟的功能。

相关阅读：

《流畅操作，安卓手机运行 ChromeOS 首个实机演示曝光》

《三星 DeX 竞品，谷歌正尝试在安卓设备上运行 ChromeOS 系统》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。