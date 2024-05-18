苹果新规被指设门槛：开发者测试第三方浏览器引擎仅限欧洲设备

IT之家 5 月 18 日消息，科技媒体 The Register 近日报告称，苹果公司固然开放了第三方浏览器引擎，但实际推行过程中对开发者并不友好，苹果会限制测试范围仅限欧盟国家的设备。

报告认为其它国家和地区的开发者如果想要开拓欧洲市场，开发和支持采用第三方网络引擎的浏览器或者相关 App，那么苹果的这项限制增加了很多额外的障碍。

虽然开发者可以使用 iPhone 模拟器在 Mac 上测试自己的应用程序，然后再将其发布到 App Store，但有些行为只能在真实设备上才能观察到。即使有人向开发者报告了错误，如果不能在 iPhone 上安装浏览器，也很难发现和修复。

IT之家注：苹果一直要求 iOS 网页浏览器使用与 Safari 相同的 WebKit。不过，DMA 的要求之一是，开发者可以根据自己的意愿使用其他浏览器引擎。例如，谷歌现在可以发布使用与桌面版相同引擎的 iOS 版 Chrome 浏览器。

欧盟委员会已经回应表示不满意苹果公司新规，预估会采用后续措施要求其进一步整改。

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