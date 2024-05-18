苹果发布 2023 年 App Store 透明度报告：审查 689 万款应用等

IT之家 5 月 18 日消息，苹果公司今天发布了第 2 份年度《App Store 透明度报告》，重点介绍了去年拒绝的应用程序数量、停用的客户和开发者账户数量、从 App Store 下架的应用程序数量等详细信息。

该报告指出 2023 年 App Store 共计审查了 6892500 款应用程序，其中拒绝了 1763812 款 App，主要原因是性能、设计和法律原因，277923 个应用在被拒绝后经过修改后上线。

苹果 2023 年移除了 116117 个应用程序，下架最多的类别包括实用工具、游戏和商务。有 76,887 个应用程序因违反有关设计的指导原则 4.0 而被下架，有 35245 个应用程序因违反防止欺诈的 App Store 规则而被下架。

平均每周有 398499,012 个客户账户搜索 App Store，每周至少有 166360 个应用程序出现在 1000 次搜索结果的前 10 位。

正如苹果公司本周早些时候所说，它终止了 373,739,771 个客户账户，阻止了约 1,838,127,451 美元的欺诈交易。

IT之家附上参考

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