《红霞岛》游戏正酝酿最终更新：引入离线模式等

IT之家 5 月 18 日消息，游戏开发商 Arkane Austin 今天通过《红霞岛》官方 X 平台账号，表示正酝酿 4 号最终游戏补丁，其中最大的亮点就是添加玩家期待的离线模式。

IT之家今年 5 月 7 日报道，微软已决定关闭 Arkane Austin，该分部曾开发《掠食》、《红霞岛》，团队的一些成员将加入其他工作室。

随后有消息称团队正在开发本应在在 5 月份发布的更新，而现在官方正式确认了更新内容，将会带来全新的邻居和巢穴系统，此外还有单人游戏暂停（Single Player Pausing）和离线模式。

《红霞岛（Red Fall）》是微软和 Xbox 的一款“重磅游戏”，由知名开发商 Arkane Studios 打造，该公司曾经出品过《耻辱》、《掠食》和《死亡循环》等优秀作品。

不过《红霞岛》却首发失利，成为了该公司有史以来评分最低的游戏，玩家差评主要围绕本作缺失游戏性、数字版定价较高、“阉割”过场动画、Bug 较多、要求强制联网等。

虽然官方为游戏推出了许多补丁试图修复游戏的性能问题，但目前游戏口碑依然并不尽如人意，SteamDB 显示本作在 Steam 平台仅有 33.10% 好评率“多半差评”。

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