5 月 21 日发行，育碧公开免费 FPS 游戏《不羁联盟》配置要求

IT之家 5 月 18 日消息，育碧将于 5 月 21 日发行免费多人 FPS 游戏《不羁联盟》（XDefiant），将登陆 PlayStation 5、 Xbox Series S|X 和 PC（育碧商城）平台，官方今天公开了该游戏的硬件要求。

最低

分辨率: 1080p

CPU: Intel i3-10105F; AMD Ryzen 3 3100

GPU: Intel ARC A380 (6GB); NVIDIA GTX 1050TI (4GB); AMD RX 5500 XT (4GB)

内存: 8 GB Dual Channel

系统: Windows 10

存储: 35 GB

推荐

分辨率: 1080p

CPU: Intel i3-10105F; AMD Ryzen 3 3100

GPU: Intel ARC A750 (8GB); NVIDIA GTX 1060 (6GB); AMD RX 5500 XT (8GB)

内存: 16 GB Dual Channel

系统: Windows 10

存储: 35 GB

狂热者

分辨率: 1440p

CPU: Intel i5-10400; AMD Ryzen 5 3600

GPU: Intel ARC A770 (16GB); NVIDIA RTX 2060 (6GB); AMD RX 5600 XT (6GB)

内存: 16 GB Dual Channel

系统: Windows 10 / Windows 11

存储: 35 GB

终极

分辨率: 4K

CPU: Intel i7-9700K; AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA RTX 3080 (10GB); AMD RX 6800 XT (16GB)

内存: 16 GB Dual Channel

系统: Windows 10 / Windows 11

存储: 35 GB

IT之家注：《不羁联盟》游戏于 2021 年 7 月官宣，其主题是将育碧多款汤姆・克兰西系列游戏中的角色和设定融合到一款英雄射击游戏中，为一款快节奏的免费 FPS 游戏。

这款游戏玩家可以选用受育碧旗下游戏 IP 启发的 5 大阵营体验游戏，分别是：净化者（《全境封锁》）、自由武装（《孤岛惊魂 6》）、梯队（《细胞分裂》）以及暗影小队（《幽灵行动：幻影》）和 DedSec。

每个阵营包含 3 名角色，但目前只会解锁 1 名角色。其他角色可通过任务解锁。本次活动的游戏进度虽然不会保留至正式发售版本中，但玩家可以将获得的 10 余件独家装饰道具保留至正式版。

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