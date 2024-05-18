微软邀请测试 iPad 新版 Word：可为文档添加页面边框

IT之家 5 月 18 日消息，微软公司今天发布新闻稿，邀请 Microsoft 365 Insider 项目成员，测试 iPad 版 Word 应用新功能：可以为文档页面添加边框，这虽然是项小功能，但非常实用，可以提高文档美观度。

IT之家翻译微软官方对该功能的描述如下：“页面边框功能可为报告、论文、演示文稿等添加专业外观的边框，从而提高可读性以及受众的参与度。”

Microsoft 365 Insider 用户现在可以升级至 iPad 最新版 Word，在布局菜单下方可以看到新的“页面边框”选项。

“页面边框”提供预设和定制两个选项，预设中提供 5 种边框方式，可以选择细线、中线和粗线、页面顶部、页面两侧。

另一种方法是从自定义菜单中选择设置，为页面设计自己的边框。您可以通过该菜单确定边框的颜色、边框的类型、特定样式（纯色等）以及线条的 "重量"（粗细）。您还可以设置边框，使其包含整个 Word 文档、某个部分、第一页或除第一页外的所有页面。

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