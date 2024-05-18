35 年前首款超百万晶体管处理器，英特尔 i486 CPU 非官方适配 WinXP 系统

IT之家 5 月 18 日消息，互联网档案馆（Internet Archive）于 5 月 15 日收录了定制的 Windows XP 系统镜像，可以在经典的 i486 处理器上运行。

IT之家注：i486 也叫 486 或 80486，是第一款内置超过 100 万个晶体管的 x86 处理器，准确地说应该是 120 万个晶体管，不过该 CPU 发布于 1989 年，而微软于 2001 年 10 月发布 Windows XP，两者相差 12 年时间。

这款定制 Windows XP Professional SP3 ISO 出自网友 Dietmar 之手，通过修改可以在 i486 处理器上运行，不过语言为德语，目前还没有英语版本。

Windows 系统属性中的 CPU 时钟速度也不正确，但 CPU-Z 等程序会报告正确的时钟速度。

另外值得注意的是，安装完成后，必须将 ISO 中的 ntoskrnl.exe 和 ntkrnlmp.exe 复制到 C:\Windows\System32，否则操作系统将无法启动。

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