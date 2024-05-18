微软 Edge 浏览器 125 稳定版发布，工作区中提供完整的收藏夹栏

IT之家 5 月 18 日消息，微软 Edge 浏览器桌面版版本号先已来到 125，首个稳定版版本号 125.0.2535.51。

微软表示，由于 Microsoft Defender Application Guard 扩展程序已停用（也不会将该程序迁移到 Edge Manifest V3 版本），相应的扩展程序以及关联的 Windows 应用商店应用将在 2024 年 5 月停用，届时将影响以下浏览器：

Application Guard Extension - Chrome

Application Guard Extension - Firefox

对于 125.0.2535.51 版本中的新功能，微软主要是改进了 Edge 中的复制 / 粘贴控件体验，对新工作区颜色显示部分进行了优化，并将为工作区提供完整的收藏夹栏。

此外，新版本还具备对零日漏洞 CVE-2024-4947、CVE-2024-4761 的修补程序。

功能更新

改进了 Edge 中 Purview 复制 / 粘贴控件的用户体验。现在，成功粘贴后会自动关闭对话框，从而使我们的 Purview 剪切 / 复制 / 粘贴体验更加人性化。现有的“粘贴到受支持的浏览器”设置允许组织对其用户可以粘贴的内容进行分类和保护 —— 既可以粘贴到特定网站，也可以通过受支持的浏览器进行粘贴。

新的工作区颜色显示：浏览器窗口轮廓。现在每个工作区都将拥有专用颜色，该颜色会作为轮廓显示在浏览器窗口上。IT之家提醒 ： 此功能为受控功能，微软将分批推出。

工作区中提供完整的收藏栏。现在，工作区会在收藏栏中显示用户全部收藏夹，并且收藏栏中还可访问专用工作区文件夹。以前收藏栏会被工作区收藏夹文件夹替代。注意： 此功能为受控功能推出。如果您看不到此功能，请耐心等待我们继续推出。

策略更新

新策略

ImageEditorServiceEnabled - 启用图像编辑器的设计器功能

ZstdContentEncodingEnabled - 启用 Zstd 内容编码支持

QRCodeGeneratorEnabled - 启用二维码生成器

已弃用的策略

AllowTokenBindingForUrls - 配置 Microsoft Edge 尝试与其建立 Token 绑定的网站列表（已弃用）

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