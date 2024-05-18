UHBR 80Gbps 普及受阻，DP 2.1 认证线缆最长 1.2 米成最大问题

IT之家 5 月 18 日消息，DisplayPort 2.1 规范最受关注的是最高 80 Gbps 的 UHBR20 标准，也是当前全球唯一不需要显示流压缩（DSC）技术，即可支持 4K 240Hz 显示器的连接标准。

不过推广 UHBR 80Gbps 标准存在几个问题，其中最大的问题就是线缆长度。IT之家查询 VESA 数据库，UHBR 80Gbps 认证线缆的最大长度目前仅为 1.2 米（3.9 英尺），许多线缆仅为 1 米或 0.8 米。

主流电脑用户使用的线缆长度大约为 2 米，当显示器放在桌面上时，2 米长的线缆足以连接到放在地板上的电脑。而 1 米线缆通常适用于笔记本电脑或者移动设备，而台式机如果使用 1 米线缆，就可能需要搬到桌子上。

目前，只有极少数人能使用支持 UHBR20 的显卡和显示器--AMD 的 W7900 Pro 显卡只有一个 DP80 端口（即 DisplayPort 2.1 UHBR20），而其他的都是 DP54（DisplayPort 2.1 UHBR13.5），而拥有支持 DP80 的显示器的人可能就更少了。

电缆制造商需要有能力制造长度超过 1 米的 UHBR 80Gbps 线缆，但这样的后果是导致伪影或信号丢失。

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