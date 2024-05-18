荣耀 Play8T Pro 手机发布：天玑 6080 处理器 + 108MP 主摄，售价 1899 元

IT之家 5 月 18 日消息，日前，荣耀 Play8T Pro 手机上架官方商城，仅 8GB+256GB 一个版本，售价 1899 元。

▲ 荣耀 Play8T Pro

根据产品信息，这款新机搭载提供幻夜黑、云水蓝、流莹粉三款配色，正面配备 6.7 英寸 AMOLED 显示屏，分辨率为 2412×1080，支持 90Hz 刷新率，峰值激发亮度 2000nits，支持“零风险”3240Hz 高频 PWM 调光。

该机搭载天玑 6080 处理器（2xA76 2.4GHz+6xA55 2.0GHz），后置双摄为 1.08 亿像素高清主摄像头（1/1.67"，f / 1.75 光圈）+200 万感光景深摄像头（f / 2.4 光圈），前置 800 万像素摄像头（f / 2.0 光圈）。

续航方面，该机内置 4500mAh（典型值），最大支持 35W 有线快充。

▲ 荣耀 X50i +

IT之家注意到，该机的认证型号为 LLY-AN00，与荣耀 X50i + 保持一致，只是内存版本稍有不同，外观、配置基本一致。

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