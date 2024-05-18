Steam 平台《对马岛之魂：导演剪辑版》峰值在线玩家数达 61453 人，在索尼发行的 PC 游戏中位列第四

IT之家 5 月 16 日消息，索尼 PlayStation 的《对马岛之魂：导演剪辑版》PC 版已于 16 日上市，该作在 Steam 国区售 398 元起。

▲ 近 48 小时玩家数

据 SteamDB 数据，《对马岛之魂：导演剪辑版》峰值在线玩家数已达 61453 人，在全部由 PlayStation PC LLC 发行的游戏中位列第四，仅次于《绝地潜兵 2》《战神》与《漫威蜘蛛侠重制版》，超越了《地平线零之曙光》《地平线西之绝境》《最后生还者 Part 1》等游戏。

IT之家此前报道，《对马岛之魂》本月初曾更新了在线条款：玩家需要绑定 PSN 账号后才能游玩在线多人模式，不过单人模式无需绑定 PSN。

游戏图赏

游戏官方介绍

境井仁的旅途首次在 PC 端展开，在此导演剪辑版中体验完整的《Ghost of Tsushima》。



13 世纪末，蒙古帝国东征，铁蹄所到之处皆成焦土。残暴狡诈的蒙军统帅赫通汗率领舰队大举入侵，对马岛是横亘在侵略者与日本本土之间的最后一道防线。



当对马岛被蒙军首波攻势的战火点燃时，勇敢的武士境井仁坚定地站了出来。作为氏族中为数不多的幸存者之一，仁下定决心要不惜任何代价、竭尽所能地保护同胞，夺回家园。他必须放弃毕生秉承的武士之路，开辟一条全新的“战鬼”之道，以非常之法，为对马岛的自由而战。

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