玩家角色手臂消失，消息称英特尔 Arc 显卡运行《对马岛之魂》PC 版现严重渲染问题

IT之家 5 月 19 日消息，由索尼旗下 Nixxes 负责移植的 PC 版本《对马岛之魂：导演剪辑版（Ghost of Tsushima）》已于 5 月 16 日发售，不过根据媒体 PC Gamer 的测试，使用英特尔 Arc 显卡游玩本作会出现严重渲染问题。

据悉，在使用最新驱动下的英特尔 Arc A770 显卡运行游戏时，游戏人物渲染会出错，包括“角色的手臂完全消失、角色的衣服和斗篷会漂浮在半空中”，外媒打趣这就像是真正的“鬼魂（Ghost）”。

外媒声称，《对马岛之魂：导演剪辑版》此种情况可能是个例，这是因为另一款由 Nixxes 移植的索尼 PC 游戏《地平线：西部禁区》在 Arc A770 显卡上并不存在这种问题。

虽然 Nixxes 可能会在未来推出补丁，或是由英特尔发布新的驱动来修复这一问题，但媒体认为显然 Nixxes 并没有针对英特尔 Arc 显卡测试《对马岛》PC 版本。

IT之家整理游戏官方配置需求如下：

最低：预设“最低”，720P 30 帧，CPU 需酷睿 i3-7100 或 AMD Ryzen 3 1200，显卡需 GTX 960 4GB 或 RX 5500 XT，需要 8GB 内存及 75GB 机械硬盘空间，推荐 SSD。

推荐：预设“中等”，1080P 60 帧，CPU 需酷睿 i5-8600 或 AMD Ryzen 5 3600，显卡需 RTX 2060 或 RX 5600 XT，需要 16GB 内存及 75GB 固态硬盘空间。

高：预设“高”，2K 60 帧或 4K 30 帧，CPU 需酷睿 i5-11400 或 AMD Ryzen 5 5600，显卡需 RTX 3070 或 RX 6800，需要 16GB 内存及 75GB 固态硬盘空间。

极高：预设“极高”，4K 60 帧，CPU 需酷睿 i5-11400 或 AMD Ryzen 5 5600，显卡需 RTX 4080 或 AMDRX 7900XT，需要 16GB 内存及 75GB 固态硬盘空间。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。