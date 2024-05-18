消息称 OPPO Reno 12 实况照片功能媲美苹果 iPhone，即将官宣

IT之家 5 月 18 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料称，OPPO 新机将支持 Live Photo 实况照片功能，可以媲美 iPhone。从目前的进度来看，预计指 Reno 12 系列。

据IT之家了解，iPhone 用户启动“相机”点击“Live Photo”功能，然后按下快门键，便可以制作一张 时长 3 秒的实况照片，其中还包含背景声音。该功能备受女生用户喜爱，虽然看起来逻辑非常简单，但目前市面上各厂商的适配情况并不理想。

根据此前爆料，OPPO 手机所搭载的实况照片功能，支持地理位置记录；支持第三方 App 查看使用（如抖音、小红书、Google 相册等），其中 Google 相册支持动态照片播放和 Google Ultra HDR 效果。

官方预热显示，OPPO Reno 12 系列手机整体采用“四曲柔边直屏”设计，拥有银、紫配色，后置竖排三摄，内置防误触算法，支持防误触功能。同时，手机的手感也做了优化处理，官方称“横握竖握都有好手感”。

关于 OPPO Reno12 系列新机的更多消息，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

▲ IT之家图赏：OPPO Reno 12 Pro

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