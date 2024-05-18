三星 Galaxy Book4 Edge（Pro）笔记本更多信息泄露：61.8Wh 电池、22 小时本地视频播放续航

IT之家 5 月 18 日消息，德国科技媒体 WinFuture 记者 Roland Quandt 今日发掘到了更多三星 Galaxy Book4 Edge（Pro）笔记本的细节信息。

三星官网的 PDF 文件列出了三款型号：

Galaxy Book4 Edge：14 英寸、12 核处理器、16GB + 512GB

Galaxy Book4 Edge：16 英寸、12 核处理器、16GB + 512GB

Galaxy Book4 Edge Pro：16 英寸、12 核处理器、16GB + 1TB

目前尚不清楚 Pro 版本的其他外围配置会有何区别。

该记者还发掘到了三星官方的宣传图片：

泄露图确认 Galaxy Book4 Edge 系列笔记本搭载骁龙 X Elite 处理器，NPU 算力最高达 45 TOPS；16 英寸版本内置 61.8Wh 电池，150 尼特飞行模式本地播放 1080p 视频的续航时间为 22 小时。

作为参考，搭载酷睿 Ultra 处理器和 76Wh 电池的 Galaxy Book4 Pro 16 英寸笔记本本项测试续航时间为 21 小时。

IT之家注意到，该电脑的两个 USB Type-C 接口确认均为 USB4 规格。

博主 Evan Blass 也放出了相较于早期爆料更高清的 Galaxy Book4 Edge Pro 渲染图：

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