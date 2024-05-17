特斯拉在瑞典被“断供”车牌，上诉遭法院驳回

IT之家 5 月 17 日消息，特斯拉与瑞典工会之间的纠纷出现了意想不到的转折，瑞典法院驳回了特斯拉的上诉请求。

去年，特斯拉与瑞典工会联合会（IF Metall）就工资、工作条件等集体协议问题产生分歧。随后，瑞典其他与电动车生产和登记相关的工会也加入进来，表达声援。

IT之家注意到，工会采取了一些非常规手段表示团结。例如，瑞典运输工人工会去年表示，不再从特斯拉的展厅和服务中心收集垃圾和废物。

工会与特斯拉之间矛盾重重，但特斯拉在瑞典仍有大量客户，这些客户中有部分因工会的罢工行动受到了影响。

去年 12 月，瑞典邮政公司 Postnord 拒绝将特斯拉汽车的车牌运送到特斯拉的设施，这使得客户和新车主难以获得合法上路所需的牌照。

特斯拉对此举的合法性提出质疑，并起诉了瑞典运输局，要求确保其能够获得所需的牌照。

然而，瑞典法院似乎站在了工会一方。瑞典法院在声明中表示：“上诉法院同意地方法院的裁决，认为普通法院无权审理特斯拉提出的诉讼。”

这让特斯拉在瑞典陷入了尴尬境地，该公司仍努力维持尽可能正常的业务运营。

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