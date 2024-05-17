特斯拉营销噱头被打脸：实测 Cybertruck 拖着保时捷 911 跑不过 911

IT之家 5 月 17 日消息，特斯拉去年年底终于交付了备受期待的 Cybertruck 皮卡，当时官方还发布了一段宣传视频，展示这辆电动皮卡在直线加速赛中击败了传奇跑车保时捷 911，而且 Cybertruck 是在拖拽着一辆装着另一辆保时捷 911 拖车的情况下取得的胜利。

这一宣传噱头一度让吃瓜群众惊叹电动车性能的强劲，也让姗姗来迟的 Cybertruck 看起来物有所值。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在发布会上表示：“Cybertruck 拖着保时捷 911 完成四分之一英里加速赛的时间，竟然比空载的保时捷 911 还快！”

然而，事实真的像宣传片里展示的那样吗？汽车媒体 MotorTrend 决定一探究竟，复刻了该测试。

测试结果让人大跌眼镜：事实证明，拖着保时捷 911 的 Cybertruck 根本赢不了任何版本的 911，甚至连最慢的 911 都比它快。MotorTrend 表示，特斯拉为了宣传效果，耍了一些小心思。

MotorTrend 一共进行了六场四分之一英里的直线加速赛，保时捷 911 Carrera T 全部获胜。更重要的是，在特斯拉发布宣传视频后不久，油管频道“Engineering Explained” 的贾森・芬斯克 (Jason Fenske) 发现，特斯拉视频中使用的实际上是八分之一英里的直线赛道，但没有明确标注（事后特斯拉也承认了这一点）。

IT之家注意到，MotorTrend 也进行了几轮八分之一英里的测试，发现 Cybertruck 偶尔能赢过空载的 911。然而，对比两辆车的最快成绩，最终的胜利者仍然是保时捷 911。值得一提的是，在直线加速比赛中，无论是汽车制造商还是赛车爱好者，讨论的标准距离一般都是四分之一英里。Insideevs 称，特斯拉选择八分之一英里作为测试距离却未公开说明，不禁让人怀疑他们是否知道 Cybertruck 在标准距离的比赛中无法取胜。

当然，Cybertruck 的绝对性能仍然很出色，高性能版本的 Cybertruck Beast 可以做到在 2.5 秒内加速到 60 英里 / 小时，只是实际表现并没有特斯拉宣传的那么夸张而已。

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