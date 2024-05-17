机械革命蛟龙 16 Pro 笔记本新增配置开售：R7 7745HX + RTX 4070 售 6499 元

IT之家 5 月 17 日消息，机械革命蛟龙 16 Pro 笔记本“R7-7745HX + 16GB RAM + 1TB 存储空间 + RTX4070”配置版本今天在京东现货开售，首发价 6499 元。

据介绍，这款笔记本配备 8 核心 16 线程锐龙 7 7745HX 系列移动处理器，配备 16GB DDR5-4800MHz RAM 及 1TB PCIe 4.0 SSD，搭载 140W RTX4070 显卡，采用 5 热管 + 双风扇散热模组。

此外，IT之家注意到这款笔记本配备 2560x1600 分辨率 240Hz 屏幕，亮度 500 尼特，覆盖 100% sRGB 色域。

接口方面，该笔记本配备 1 个 USB-A 3.2 Gen 2 接口、2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个“全功能”USB-C 接口、1 个 USB-A 2.0 接口、1 个 RJ45 网口、1 个 3.5mm 音频接口、1 个 HDMI 2.1 接口。

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