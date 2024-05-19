未来直播就像吃饭一样

作者｜秦章勇

流量时代人心惟危，任何风吹草动都能被无限放大。

前有雷军一呼百应，后有周鸿祎意外破圈，跟进者不断的情况下，搞不好就会被认为东施效颦，即便无限对齐颗粒度，仍会落下把柄，成为网友和行业的谈资。

在内卷的汽车市场，我们也很容易察觉到企业的焦虑，比如不断碰瓷其它企业博眼球，也有秉持着“黑红也是红”的原则，面对汹涌的舆论愈战愈勇，这些显然和长期主义相悖。

跟还是不跟，或者怎么跟，是个值得思考的问题。

魏建军表现得决绝。5 月 10 日，把 2024 年股东大会直接搬到直播间，面对千万网友，把长城的战略规划、经营理念、产品布局以及各方面的思考，事无巨细全都公开讲了出来。

让行业诧异的原因在于，长城汽车偏居保定一隅，严格的管理体系，很难让外人窥探这家汽车制造商，而且股东大会也多为封闭或半封闭，把沟通现场直接放在直播间极为少见。

推动这场改变的核心人物，正是魏建军。

今年 60 岁的魏建军，在此次直播占据中心位置，不紧不慢回答着投资人和网友的提问。

作为行业老炮，他在汽车市场摸爬滚打几十年，经历过艰难困苦，也曾踏足山巅，这些都是他勇往直前的砝码。

看山还是山，看水还是水。即便面对新兴的流量市场，他也会坚持自己所坚持的，给出自己的解法。

01、让直播像吃饭一样简单

企业对流量的焦虑，直接体现在战略上的拧巴，为了流量可以穷尽一切办法。不过流量好和坏，魏建军分的非常清楚。

“我们争取做一个有质量的网红，别高粉丝没质量，也没有价值。”在他看来，流量需要等同于质量，即便流量再高没有价值，长城汽车也不会做。

这不是没有先例，在过往的汽车市场里，并不缺少好的产品，但最终也摆脱不了停产的命运，也就是明显的“叫好不叫座”。

失败的案例各有原因，我们不去逐一分析，但有一点可以确定的是，这些企业在经营角度，似乎缺少了长线思维。

互联网正在失去记忆的背景下，行业已经习惯了各种“遥遥领先”、“行业第一”，一旦中规中矩，就会被贴上不够先进的标签，所有人都在期待，泼天的流量能砸到自己身上。

不过在这纷杂的流量场内，一切喧哗终将回归到企业和产品本身。

如果一直亏损造车，没有自我造血的能力，注定会沦为汽车行业转型中的炮灰。对于流量的追求同样如此，不去认真打磨产品，很容易受到舆论反噬。

股东大会现场，魏建军判断，2023 年汽车行业内电动汽车亏损增大，未来三年行业竞争强度不会减小。从长远来看，持续亏损难以支持企业发展。而在激烈的竞争中，长城汽车会坚守底线思维，也就是长期主义，要创造社会价值。

这个前提下，长城汽车则是有所为有所不为，比如品牌亏损特别严重的，就适度地少销售，不亏或者是微亏或者是利润比较高的，则大力推广。

长线思维反映到时髦的直播规划，魏建军的态度同样如此。

“我觉得直播未来就像吃饭一样，想播就播。”即便是对现在的玩法比较陌生，魏建军的看法也是一针见血，在他看来，互联网就追求一个真诚、真实，能跟大家有更多的交流。

用他自己的话说，长城是一个非常透明，也特别简单的一个公司，除了上市规则要求，凡是能说的长城汽车都愿意说。“因为每一个在线的网友都可能成为长城汽车的用户，所以我们非常愿意与他们坦诚地交流。”

经历了行业起起伏伏，带领长城汽车破解众多艰难后，魏建军回归初心，用足够坦诚和率真的态度，赢得用户好感。

02、对产品的执念

5 月 13 日，魏建军发了条抖音，他开着一辆幸福 250 摩托车，在自己老家保定南大园乡史庄村溜了一圈。

这辆 1984 年的老幸福，被魏建军保养的很好，亮红的漆面和复古的造型形成强烈的对比，很难想象这辆车已经走过 40 个年头。

这条抖音早有铺垫，在股东大会上，魏建军谈及做摩托车时，称对摩托车确实是有情怀。“当初商量的时候，我们就要做一个能写入历史史册，并且代表中国现今最新技术的（摩托车品牌）。”

所以长城灵魂应运而生，最近灵魂首款摩托车不断被曝光，按计划将会在 5 月 17 日的北京摩展正式亮相，搭载号称全球唯一的自研水平对置 8 缸发动机。

和新势力车企领导不同，魏建军似乎对发动机有着天然的喜爱，技术布局方面也是多条腿走路。

比如发动机，长城既有自研柴油发动机，也有汽油发动机，甚至还掌握着八缸发动机技术。变速器方面，7DCT、9DCT 等技术也在不断迭代。按照魏建军的说法，灵魂首款摩托车搭载的八缸发动机 + DCT 组合，是“世界上最高级的 DCT”，换挡的质量也非常丝滑。

此外，面对越野市场，魏建军还在股东大会开了一个“小课堂”。

在他看来，越野车追求的是慢，只有慢才会有更好的控制力，国际上纯越野车最慢的速度达到了 2.7 公里 / 小时。

这是电动车实现不了的功能，电动机一慢就没有扭矩，电动车能爬上坡都是轮胎在打滑状态下爬上去的，不是真正爬上去的，“现在电动车在某种意义上，做纯越野是非常危险的。”

而长城的 Hi4-T 追求的是低速扭矩，就像军车 6×6，都是追求的慢。所以魏建军提议，越野车也需要划分一下，比如可以分为高强度纯正越野、泛越野、城市四轮驱动等。这些越野类型划分的关键，就是提供动力时，究竟是发动机参与还是电机参与。

魏建军对于终端产品的理解和规划，也和丰田的战略不谋而合。

对电动汽车的态度，丰田相较其他选手虽然比较消极，但也在加大投资力度，氢能源、固态电池以及混动等多种能源路线同时跟进。而这种模式已经得到了市场的验证。在 2023 财年，丰田净利润达到 4.9 万亿日元（折合人民币 2281 亿元），再创新高。

新势力占据舆论主导地位的今天，这些老牌车企却闷声赚大钱，值得我们所有人反思。

也是基于此，长城汽车逐渐成为矩阵最全的汽车品牌之一，BEV、PHEV 以及汽油、柴油等产品全都布局。

03、盈利导向，出海更强

一个事实是，在新能源车狂飙突进的情况下，长城汽车被不少人看来是慢了半拍。

比如魏牌销量有些不尽人意，旗下欧拉品牌销量也起起伏伏，这次股东大会现场，魏建军并没有避讳这些问题。

对于赌上自己姓氏的品牌，他带来了自己的反思：魏牌产品力不差但卖车渠道存在不足。

面对这些压力，长城汽车从去年就开始调整。长城汽车首席增长官李瑞峰介绍，2023 年，长城进行了组织模式 3.0 深化调整，比如中台扩充至七个，其中重点强化的是全球化的商品管理中台，对全球品类品牌以及产品的型谱进行本地、国内以及各地适应化的开发和研发工作。

调整后，不仅对五大品牌的市场营销进行了一定程度上的放权，这可以省去决策过程中的繁琐细节，让执行更简单高效，同时长城汽车旧有的传播规律和互联网规律也进行了适配。

事实证明，长城汽车借助一次深蹲，完成了一个更高的起跳。2024 第一季度，长城汽车交出了史上最好财报，营业收入 428.60 亿元，同比增长 47.60%，归属于母公司股东的净利润达到 32.28 亿元，同比增长超 17 倍。

一季度单车的平均价格约为 15.6 万，同比提升达 2.4 万，在行业大打价格战，不惜亏损也要卖车的情况下，长城的盈利能力可见一斑。

面向全球市场，长城汽车同样是以“赚钱”为导向，听起来势利，但也是企业经营的本质。

长城汽车副总裁兼海外业务总负责人史青科称，基于 1 个 GMW，仍会坚持有质量的占有率，因为品牌向上才能在长期主义的指导下做更好的布局，还要在海外基盘市场占据一定的销量规模，“海外就要赚钱”。

对于新能源车走出海外，魏建军更有信心，他表示新能源是中国战略，不是他国战略，目前国内新能源车是政策驱动型的市场，“所以我们这个产品走出去是很有优势的，我们很有信心。”

“中国的产品不管是排放安全标准，还是其它各方面标准，基本上在全球都是顶尖级的，到国外市场都是降维打击。”

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：秦章勇

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