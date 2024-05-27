长城炮同款发动机？魏建军透露坦克 300 车型将推出 2.4T 柴油版

IT之家 5 月 27 日消息，日前，长城汽车董事长魏建军再次举行直播活动，并透露坦克 300 将推出搭载 2.4T 柴油发动机的新版本。

▲ 2024 款坦克 300，下同

IT之家注意到，这并不是长城第一次透露该消息。坦克品牌执行副总经理谷玉坤此前曾发文称，有用户希望推出坦克 300 柴油版及坦克 400 汽油版车型，坦克品牌有望以共创形式推动这一计划。

目前，坦克 300 有汽油版、轻混版、插混版等动力版本在售，售价区间为 19.98 万-33 万元。长城旗下 2.4T 柴油发动机目前主要应用在长城炮、山海炮等车型，主要型号为 GW4D24，最大功率 135 千瓦，峰值扭矩 480 牛・米。

作为参考，坦克 300 汽油版车身尺寸为 4760*1930*1903mm，轴距为 2850mm，搭载 2.0T 涡轮增压发动机，匹配 8AT 自动变速箱。座舱方面，该车配备 12.3 英寸全液晶仪表盘、12.3 英寸中控彩色液晶屏、车机手机互联、语音识别系统、前排手机无线充电（最大功率 50W）等。

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