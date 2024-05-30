消息称长城汽车将关闭欧洲总部裁员百人，暂停扩张但不退出市场

IT之家 5 月 30 日消息，据外媒报道，长城汽车计划于 8 月底关闭位于德国慕尼黑的欧洲总部，并解雇全部 100 名员工。该公司将停止向其他欧洲市场的扩张，但不打算退出欧洲。

德国杂志《Manager Magazin》援引内部人士的话透露，长城汽车已于周二向员工和业务合作伙伴通报了这一举措。长城汽车欧洲总部首席商务官 Steffen Cost 及其高管团队，都在长城汽车欧洲公司 8 月底关停解雇名单中。

不过报道还称，慕尼黑总部的关闭并不意味着长城汽车计划退出欧洲：现有市场将继续服务，但欧洲业务将由中国总部管理。此前计划的进军欧洲新市场的计划已不再提上日程，至少暂时不会。

IT之家注意到，除德国外，长城汽车目前还在英国、爱尔兰、瑞典和以色列提供电动汽车和插电式混合动力汽车。报道称，奥地利、瑞士等国家的市场开拓已经规划好了，团队也已经组建，市场总经理也聘请好了，但一切都将暂停。

2021 年，长城汽车分享了在欧洲销售电动汽车的初步计划。2022 年，长城汽车与欧洲最大的汽车经销商集团 Emil Frey 达成合作，帮助分销其欧拉和魏牌汽车。

报道提到，长城汽车没有达到其在欧洲的扩张目标，截至目前，该公司仅报告 2023 年新增注册量为 6300 辆。在德国，长城汽车与 Emil Frey 集团的合作关系将继续下去。汽车经销商集团将负责进口车辆并管理经销商网络，Emil Frey 必须直接与河北保定总部的长城汽车管理层沟通，而不是与慕尼黑的联系人沟通。

报道指出，中国管理层最初未能与德国合作伙伴就销售模式达成一致。长城汽车在中途彻底改变了品牌战略，刚刚建立的车型名称，例如小型电动汽车 Ora Funky Cat 或 Wey Coffee 01 都被停产。相反，长城汽车（Great Wall Motors）成为欧洲的主要品牌，并将车型更名为 GWM Ora 03 或 GWM Wey 05。报道称，Emil Frey 集团对此并不满意。

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