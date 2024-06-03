长城汽车 5 月新能源车销量 2.46 万辆，各品牌车型仅坦克同比增长

IT之家 6 月 3 日消息，长城汽车今日发布 2024 年 5 月产销快报。数据显示，该公司 5 月汽车销量 9.15 万辆，同比下降 9.51%；1-5 月累计销量 46.16 万辆，同比增长 11.42%。其中，5 月新能源车销售 2.46 万辆，1-5 月累计销售 10.63 万辆。

IT之家汇总各品牌销量情况如下：

哈弗品牌：当月 47066 辆，去年同期 55600 辆，同比下降 15.35%。

魏牌（WEY）：当月 2862 辆，去年同期 5770 辆，同比下降 50.40%。

长城皮卡：当月 15101 辆，去年同期 18605 辆，同比下降 18.83%。

欧拉品牌：当月 6005 辆，去年同期 10616 辆，同比下降 43.43%。

坦克品牌：当月 20326 辆，去年同期 10429 辆，同比上升 94.9%。

据IT之家此前报道，有外媒曾称长城汽车计划于 8 月底关闭位于德国慕尼黑的欧洲总部，并解雇全部 100 名员工。该公司将停止向其他欧洲市场的扩张，但不打算退出欧洲。据悉，长城汽车已于上周二向员工和业务合作伙伴通报了这一举措。长城汽车欧洲总部首席商务官 Steffen Cost 及其高管团队，都在长城汽车欧洲公司 8 月底关停解雇名单中。

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