长城汽车全新哈弗 H6 开启预订：99 元抵 3000 元购车金，终身免费 OTA

IT之家 5 月 30 日消息，长城汽车全新哈弗 H6 今晚正式开启预订，但售价信息暂未公布。据介绍，用户以 99 元预订新车可享 6 重权益，包括 99 元抵 3000 元购车金、至高 5 万 24 期 0 息、首任车主（非营运）发动机变速器等核心零部件终身质保、置换补贴、终身免费智控 / OTA 在线升级、娱乐流量 3 年免费等。

IT之家汇总该车大致信息如下：

新车作为换代车型亮相，前脸采用了全新的设计风格，拥有大尺寸的前格栅和独特的鳞片状中网。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4703/1886/1730mm，轴距为 2738mm。

内饰方面，新车配备 10.25 英寸液晶仪表和 14.6 英寸中控屏，中控台取消了除双闪开关以外的几乎所有物理按键，这一思路显得相当“激进”。新车还配备了 9 英寸全彩 HUD（高配车型）、50W 无线充电，前排座椅支持加热、通风。此外，该车还配备了 L2 级智能驾驶辅助系统，支持车道偏离预警、碰撞预警等 20 多项功能。

动力方面，新车提供 1.5T、2.0T 两种不同的发动机，后续将推出 Hi4 插混版本。

1.5T：最大功率 135kW，最大扭矩 275N・m，配备 7 挡湿式双离合变速箱。

2.0T：最大功率 175kW，最大扭矩 385N・m，配备 9 挡湿式双离合变速箱。

根据哈弗品牌总经理赵永坡此前预热，新车具有如下特征：

新车搭载 2.0T+9DCT 动力系统，是全球唯一但在长城却是很成熟的技术，摩卡、大狗等车型都搭载这款动力总成，油耗低、可靠性高，综合效率可达 96%；换挡的平顺性和舒适性大幅度提高，可以让驾驶操控体验同步提升。

新车在智能化上的升级“在同级别一定是”最好的：搭载 8155 芯片、手车互联搭载 HiCAR 和 ICCOA、生态非常丰富。

座椅舒适度 + 品牌音响可以说在旅途体验中在同级别中“是独一无二的存在”。

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