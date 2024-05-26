魏建军谈哈弗 H6 销量下滑：无序及恶意竞争给行业带来混乱，但长城不会参与

IT之家 5 月 26 日消息，长城汽车董事长魏建军也加入了车企一把手开直播的行列之中，今天上午开播并亲自驾驶全新哈弗 H6。

魏建军表示，哈弗 H6 虽然已不再是“冠军”，但自己并不会为此后悔，哈弗 H6 销量之所以下滑，是因为当下有很多“无序竞争”“恶意竞争”给行业带来混乱，更称长城“有底线”且不会参与。

魏建军认为哈弗 H6 会成为长城历史上最光荣的车型，该车仍然承担着长城的重大使命，后续的新车将带来“更多惊喜”。

而由于哈弗 H6 此前累计拿下了 103 个月的“销冠”，魏建军还宣布，将拿出 103 台全新哈弗 H6 作为用户福利，随着新车预售发布一起推出。

魏建军还透露，全新哈弗 H6 已经规划了 Hi4-T 版本（IT之家注：插电混动），未来长城旗下车型将以插混、传统油电混动作为主流产品，在坚持发展新能源的同时保持混动方面的优势，还要实现燃油车、新能源车的“两手抓”。

根据哈弗品牌总经理赵永坡前段时间透露，全新哈弗 H6 将具备以下特征：

新车搭载 2.0T+9DCT 动力系统，是全球唯一但在长城却是很成熟的技术，摩卡、大狗等车型都搭载这款动力总成，油耗低、可靠性高，综合效率可达 96%；换挡的平顺性和舒适性大幅度提高，可以让驾驶操控体验同步提升。

新车在智能化上的升级“在同级别一定是”最好的：搭载 8155 芯片、手车互联搭载 HiCAR 和 ICCOA、生态非常丰富。

座椅舒适度 + 品牌音响可以说在旅途体验中在同级别中“是独一无二的存在”。

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