Steam 喜加一：原价 29 元策略游戏《100% 鲜橙汁》免费领

IT之家 5 月 17 日消息，《100% 鲜橙汁！（100% Orange Juice）》是由 Orange Juice 开发，Fruitbat Factory 发行的一款“橙汁系列”作品全明星登场的桌面策略游戏，目前这款游戏在 Steam 平台迎来限免活动，感兴趣的IT之家小伙伴可以点此链接访问 Steam 页面。

据介绍，这款游戏发布于 2013 年 9 月，Steam 国区原始售价为 29 元，游戏好评率为 92%“特别好评”。玩家可以在游戏中“与来自各个橙汁作品里的角色，以及在本作中出现的新角色们，一起以获胜为目标使用骰子对战”。

游戏官方介绍：

100% Orange Juice（100% 鲜橙汁）是橙汁系列作品全明星登场的桌面游戏。与来自 Flying Red Barrel（飞天红酒桶）、QP Shooting（QP 追击）、Suguri（疾旋战姬）、Sora（空旋战姬）各个作品里的角色，以及在本作中出现的新角色们，一起以获胜为目标使用骰子对战吧！ 小狗、人类与机械在天空中飞翔交汇的世界。 在这个世界里，诞生了一小片漆黑的暗影。 最初还非常渺小的暗影逐渐笼罩了整个世界…… 青年 Kai（凯），在迷之生物 Marie Poppo（玛丽啵噗）的指引下，开始了一个将会穿越数个世界的旅途。 漆黑又无尽的欲望之暗，渐渐侵食着 Kai（凯）与世界本身…… 让 Marie Poppo（玛丽啵噗）带你进入这神秘的世界一起游玩吧。构筑你的卡组开始游戏吧！ 游戏特色 骰子、卡片、星星、战斗和布丁

单人剧情战役 ×4

支持最大 4 人的联机对战

无数的战斗策略

活用各个角色的能力来战斗吧

超过 50 种的卡片

使用 Hyper 卡发挥角色最大的力量吧 Steam 版特色 全高清支持

使用 Steam 大厅系统重新设计的多人体验

观战模式

自定义虚拟形象

满足条件可解锁新的角色皮肤

VAC 反作弊

自定义语言支持

游戏图赏：

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