三星 Galaxy Ring 智能指环 9 种尺寸通过蓝牙认证，采用全新序列

IT之家 5 月 19 日消息，此前有消息称三星 Galaxy Ring 智能指环将推出 9 种尺寸，现在这一信息得到证实。

蓝牙 SIG 认证列表显示，Galaxy Ring 智能指环 9 种型号分别为 SM-Q500、SM-Q501、SM-Q502、SM-Q503、SM-Q505、SM-Q506、SM-Q507、SM-Q508、SM-Q509，唯独缺少 SM-Q504 命名。该列表还确认 Galaxy Ring 将配备蓝牙 5.4 进行无线连接。

值得一提的是，Galaxy Ring 将是第一款采用全新“SM-Q”序列的三星设备。在此之前，三星可穿戴设备的型号以“SM-R”开头。例如，Galaxy Buds 2 Pro 耳机的型号为“SM-R510”，40 毫米 Galaxy Watch 6 的型号为“SM-R930”。

根据IT之家此前报道，Galaxy Ring 预计将于 7 月与三星新的第六代可折叠手机一起亮相。该产品充一次电可使用 5-9 天，内置了多种传感器，可以追踪用户的血氧饱和度和睡眠情况。据悉，Galaxy Ring 还可追踪心率、步数和锻炼状况。

三星公司副总裁兼数字健康团队负责人 Hon Pak 表示，希望将 Galaxy Ring 打造成充满魅力的智能戒指，以至于 iPhone 用户会考虑改用 Galaxy 手机。他在采访时表示：“我们希望我们的戒指能够达到这样的水准，让用户愿意为其更换手机”。

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