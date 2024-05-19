理想商城上架智能儿童安全座椅：适配 MEGA / L 系列，售价 3699 元

IT之家 5 月 19 日消息，理想商城日前上架一款好孩子智能儿童安全座椅（小童版），适配 MEGA / L 系列车型，售价 3699 元。

据介绍，使用车机蓝牙连接儿童座椅，可在车机屏幕控制通风与倾斜角度、儿童锁，无需手动调节儿童座椅。儿童座椅需连接车机 5.2 及以上版本使用，车机语音控制等更多功能将由后续 OTA 升级实现。

车机屏幕直观展示座椅状态随时反馈安全扣、支撑腿的异常情况。如儿童被遗忘在车内，车辆将及时警示并通过理想汽车 App 推送信息。

该产品支持 ISOFIX、支撑腿以及安全带搭扣到位监测，当儿童入座但未安装到位时，蜂鸣器将发出警报。通过 0-12 岁 i-Size 全组别认证，可根据宝宝成长情况灵活调节，从小月龄到少儿阶段满足各年龄段乘坐需求。

此外，该座椅还支持 360° 旋转、侧向悬停，可调节至方便小孩入座、抱出的角度，无需手动旋转座椅，轻触电动按键，单手抱娃也能独立操作。仿母体式蛋壳设计贴合宝宝身体曲线，有效分散脊椎压力，超大躺角支持前后两种坐姿朝向。

IT之家附产品参数：

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