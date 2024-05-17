理想在北京成立汽车租赁公司，含网约车经营服务

IT之家 5 月 17 日消息，信息显示，近日北京车智行汽车租赁有限公司成立，法定代表人为柯研（现任理想汽车高级副总裁），注册资本 100 万人民币，经营范围含小微型客车租赁经营服务、汽车销售、网络预约出租汽车经营服务等。股权全景穿透图显示，该公司由理想汽车旗下北京励鼎汽车销售有限公司全资持股。

此前据 21 世纪经济报道，从多位独立信源处获悉，五一假期之后，理想内部正在进行新一轮全公司的人员优化，整体优化比例超过 18%。2023 年财报显示，理想汽车近 3.16 万人，按照优化比例来计算，这轮优化涉及超过 5600 人。

4 月 1 日，理想汽车公布今年 3 月及一季度新车交付量数据，三月交付 28984 辆、一季度总共交付了 80400 辆，远不及之前一季度 10 万辆的交付规划。IT之家注意到，理想汽车同时下调了全年交付目标，将更改 80 万辆全年交付目标，调整为 56 万至 64 万辆，下降了 16 万至 24 万辆。4 月份，理想汽车的销售仍然未见明显起色，4 月理想汽车交付新车 25787 辆，同比增长 0.4%。前四月只交付了约 10.6 万辆，与全年规划目标相距甚远。

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