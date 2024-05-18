育碧澄清：《刺客信条：影》仅在安装游戏时需要联网

IT之家 5 月 18 日消息，《刺客信条：影》现已开启预购，官方宣布这款最新单机游戏将于今年 11 月 15 日正式发售。

不过，国外零售商 GameStop 和百思买上架的实体游戏封面显示，《刺客信条：影》实体版需要联网才能安装，因此有玩家怀疑这款游戏是不是需要全程联网才能游玩。

对此，育碧发推表示，《刺客信条：影》仅在安装游戏时需要联网，游戏游玩时不需要全程联网。

实际上单机游戏需要联网才能安装这种情况并不罕见，IT之家注意到育碧最近刚刚推出的《阿凡达：潘多拉边境》和《星球大战：法外狂徒》就是如此，前者需要联网下载首日补丁才能开始游玩。

不过，和其他在线游戏一样，这样也会引发存档问题，因为如果服务器被关闭，这款游戏似乎就没法再玩了。例如育碧今年 3 月就表示，“由于即将到来的服务器基础设施和许可限制”，它将“停止运营 ”在线游戏《飙酷车神》。

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