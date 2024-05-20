支持双 360 水冷，银昕 SilverStone 推出 ATX 机箱 FARA 514X

IT之家 5 月 20 日消息，SilverStone 银昕（旧称银欣）近日推出了 FARA 514X 侧透中塔机箱。该机箱可选黑白双色，前面板采用 Mesh 进气优化设计。

FARA 514X 机箱三维 220*458.6*492.7 (mm)，整体体积 49.7 升。该机箱支持标准 ATX 主板，不兼容背插主板。

FARA 514X 机箱的前面板风扇既可安装在机箱主仓内部，也可挂载在主仓外部。该机箱在内置前风扇的情况下兼容 378mm 长显卡，外置时则进一步支持至 394mm 长显卡。

IT之家整理银昕 FARA 514X 机箱冷却兼容情况如下：

前面板：支持 3 颗 120mm 风扇，兼容 360 冷排，预装 3 颗 120mm ARGB 风扇；

顶部：支持 3 颗 120mm 风扇或 2 颗 140mm 风扇，兼容 360/280 冷排；

后部：支持 1 颗 120mm 风扇，兼容 120 冷排，预装 1 颗 120mm ARGB 风扇。

银昕 FARA 514X 机箱配备 4 个硬盘位：其中 2 个 2.5 英寸硬盘位设在主板背面走线空间，另外电源仓部分有一个双 3.5 英寸盘位支架。

该机箱支持 168mm 高 CPU 散热器，电源仓硬盘支架前置模式下了安装最长 217mm 的电源。

银昕 FARA 514X 机箱的前置 IO 面板设在顶部右前方，提供了 2 个 USB 3.0 Type-A 接口、1 个 USB Type-C 接口和一对分离式 3.5mm 音频接口。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。